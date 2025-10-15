Григорян: «У «Факела» такой ресурс! Шалимов тоже вывел бы Воронеж в РПЛ»

15 октября, 17:30
Известный тренер Александр Григорян в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что «Факел» вернется в РПЛ по итогам сезона-2025/26.
— Воронежцы уволили Игоря Шалимова, назначили Олега Василенко. При новом старом тренере команда уже одержала две победы, вышла в лидеры ФНЛ.
— Cлушайте, ну у «Факела» такой ресурс! Для меня очевидно, что и с Шалимовым команда вышла бы в РПЛ.
— Вот как?
— Другое дело, что тот футбол, который «Факел» показывал при Шалимове, настораживал руководителей клуба. Перед «Факелом» не стоит же задача просто выйти в РПЛ. Нужно еще и состав наиграть, выработать стиль, почувствовать уверенность в себе. Поэтому, видимо, и пригласили Олега Василенко.
Если говорить о последнем матче с «Шинником», то воронежцы, как ни крути, имели больше голевых моментов — пять против двух.
— Как поменялась игра «Факела»?
— Команда легче контролирует мяч. Правда, пока это не отразилось на игре в последней трети и в завершающей стадии. Пока все достаточно прямолинейно. Но нужно же понимать, что «Факел» скоро реализует свой потенциал. Посмотрите, какой у команды трезубец в атаке. Пуси, Гонгадзе и под ними — Гиоргобиани. Вот последний как раз и сделал разницу, забив красивый гол в Ярославле. Исполнительское мастерство.
В распоряжении Василенко целая обойма классных центральных защитников. Очень качественные бровочники, латерали — Альшин, Черов, Багамаев. Считаю, у «Факела» сейчас сильнейшая тройка центральных защитников в лиге — Юрганов, Магкеев, Журавлев. Не думаю, что Василенко поменяет схему. Он продолжит использовать систему 3-5-2.
— Не думаете, что «Факел» вдруг забуксует?
— Повторюсь, слишком серьезный ресурс! Пришел тренер, который способен и на результат сыграть, и стиль команде привить. У Василенко есть этот важный баланс. Он не безразличен к зрелищному футболу. Так что для меня «Факел» и «Урал» — два главных фаворита ФНЛ этого сезона.
После 14 туров Первой лиги-2025/26 «Факел» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками.
Grinopel
Не соглашусь. Grinopel ничего не выигрывал, поэтому и не лезет никого судить. Лишь смеет любопытствовать, задавая вопросы.
16.10.2025
Niсk
а что выиграл Grinopel? но решительно защитил странного Григоряна. Очень глупый наезд тов. Grinopel
16.10.2025
оппонент
Игорёша везде наследил, так что дальше некуда. И с допингом будучи футболистом и тренером в женском футболе и писателем и болтуном-обозрквателем...
16.10.2025
Grinopel
А что выиграл Nick, который не стесняется свое мнение высказывать?))
15.10.2025
Niсk
Может Григоряну, которого выгнали даже из женского футбола, стоит поменьше высказывать свое мнение?
15.10.2025
доктор М
Известный тренер)))) После этой фразы дальше можно не читать...
15.10.2025
Александр Мажутко
Василенко выведет и его уволят. В первый раз что ли.
15.10.2025
15.10.2025