15 октября, 17:30

Григорян: «У «Факела» такой ресурс! Шалимов тоже вывел бы Воронеж в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный тренер Александр Григорян в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что «Факел» вернется в РПЛ по итогам сезона-2025/26.

— Воронежцы уволили Игоря Шалимова, назначили Олега Василенко. При новом старом тренере команда уже одержала две победы, вышла в лидеры ФНЛ.

Cлушайте, ну у «Факела» такой ресурс! Для меня очевидно, что и с Шалимовым команда вышла бы в РПЛ.

— Вот как?

— Другое дело, что тот футбол, который «Факел» показывал при Шалимове, настораживал руководителей клуба. Перед «Факелом» не стоит же задача просто выйти в РПЛ. Нужно еще и состав наиграть, выработать стиль, почувствовать уверенность в себе. Поэтому, видимо, и пригласили Олега Василенко.

Если говорить о последнем матче с «Шинником», то воронежцы, как ни крути, имели больше голевых моментов — пять против двух.

— Как поменялась игра «Факела»?

— Команда легче контролирует мяч. Правда, пока это не отразилось на игре в последней трети и в завершающей стадии. Пока все достаточно прямолинейно. Но нужно же понимать, что «Факел» скоро реализует свой потенциал. Посмотрите, какой у команды трезубец в атаке. Пуси, Гонгадзе и под ними — Гиоргобиани. Вот последний как раз и сделал разницу, забив красивый гол в Ярославле. Исполнительское мастерство.

В распоряжении Василенко целая обойма классных центральных защитников. Очень качественные бровочники, латерали — Альшин, Черов, Багамаев. Считаю, у «Факела» сейчас сильнейшая тройка центральных защитников в лиге — Юрганов, Магкеев, Журавлев. Не думаю, что Василенко поменяет схему. Он продолжит использовать систему 3-5-2.

— Не думаете, что «Факел» вдруг забуксует?

— Повторюсь, слишком серьезный ресурс! Пришел тренер, который способен и на результат сыграть, и стиль команде привить. У Василенко есть этот важный баланс. Он не безразличен к зрелищному футболу. Так что для меня «Факел» и «Урал» — два главных фаворита ФНЛ этого сезона.

После 14 туров Первой лиги-2025/26 «Факел» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками.

Александр Григорян&nbsp;&mdash; о&nbsp;возвращении Кононова в &laquo;Торпедо&raquo;, отставке Шалимова из&nbsp;Факела и&nbsp;других интригах ФНЛ.Спасет ли Кононов «Торпедо»? Почему «Урал» не уволил Ромащенко? Какое место займет Кострома? Разбор сезона ФНЛ от Григоряна

8

  • Grinopel

    Не соглашусь. Grinopel ничего не выигрывал, поэтому и не лезет никого судить. Лишь смеет любопытствовать, задавая вопросы.

    16.10.2025

  • Niсk

    а что выиграл Grinopel? но решительно защитил странного Григоряна. Очень глупый наезд тов. Grinopel

    16.10.2025

  • оппонент

    Игорёша везде наследил, так что дальше некуда. И с допингом будучи футболистом и тренером в женском футболе и писателем и болтуном-обозрквателем...

    16.10.2025

  • Grinopel

    А что выиграл Nick, который не стесняется свое мнение высказывать?))

    15.10.2025

  • Niсk

    Может Григоряну, которого выгнали даже из женского футбола, стоит поменьше высказывать свое мнение?

    15.10.2025

  • доктор М

    Известный тренер)))) После этой фразы дальше можно не читать...

    15.10.2025

  • Александр Мажутко

    Василенко выведет и его уволят. В первый раз что ли.

    15.10.2025

    15.10.2025

    Футбол
    Первая лига
    РПЛ
    ФК Факел (Воронеж)
    Александр Григорян
