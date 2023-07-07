Григорян: «Все-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые»

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян поделился мнением об образе жизни современных футболистов.

«Я часто сталкиваюсь с футболистами, чьи интересы сводятся вот к этому высказыванию: «Где б ни был бы я — на Брянщине или Смоленщине, — везде меня тянуло к женщине». Знаете, в современных реалиях это нормально, я объясню почему: возможно, с моральной точки зрения это не совсем правильно, но они перестали бухать, то есть выпивать, они перестали курить, они перестали играть при этом, возможно, в какой-то степени. Согласитесь, все-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые», — приводит слова Григоряна Telegram-канал первой лиги.

56-летний тренер возглавил «Кубань» за три тура до окончания сезона в первой лиге, когда она находилась в зоне вылета. Григоряну удалось сохранить краснодарцев в ФНЛ. В июне сообщалось, что Григорян продлил контракт с «Кубанью».

За свою карьеру Григорян возглавлял «Луч-Энергию», «Тосно», «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Тамбов», а также армянские «Урарту» и «Алашкерт». Вместе с последним клубом тренер стал чемпионом страны.