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Сегодня, 16:53

Губернатор Тульской области высказался об уходе спонсора «Арсенала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что прекрасно понимает решение государственной корпорации «Ростех» отказаться от спонсорства тульского футбольного клуба «Арсенал».

«Что касается будущего «Арсенала», я над этим работаю. Будущее есть. Сейчас главный вопрос — это финансовая составляющая. Титульный спонсор ушел из клуба из-за показанного результата, оценка неудовлетворительная. Мы прекрасно понимаем, что футбольная команда должна соответствовать всем критериям, в том числе титульному спонсору. Я прекрасно понимаю решение «Ростеха», здесь все оправдано. Конечно, здесь дело не в руководстве команды, а в бренде, в любви к футболу туляков. Пока рано о чем-то говорить, но я этим занимаюсь», — приводит слова Дюмина РИА «Новости Спорт».

В минувшем сезоне «Арсенал» занял 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко в 34 матчах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230616/dyumin-1878615311.html
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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