Губернатор Ярославской области поддержал футболистов «Шинника»: «Наши ребята среагировали правильно. Нужно давать отпор наглому поведению»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в комментарии для «СЭ» поддержал футболистов «Шинника» после драки с игроками украинского «Миная» в Турции.

— Поделитесь впечатлениями, реакцией на произошедшее в Турции с нашими футболистами?

— Я считаю, что наши ребята среагировали правильно жестко. Нужно давать отпор наглому поведению. И мы их полностью в этом поддерживаем.

— Спор, кто виноват, кто прав тут для вас не стоит?

— Я думаю, что тут очевидно, что произошло, плюс-минус. И я считаю, что такие случаи должны пресекаться изначально. Вообще когда команда ехала на сборы, я знаю, что они специально выбирали отель, в котором не будет такого конфликта интересов, то есть не будет украинских команд. И они специально договаривались и смотрели такой отель. Почему потом подселили команду из Украины, я не знаю. Видимо финансовые интересы или еще какие-то другие. Я всех деталей не знаю, говорю в целом, на сколько владею информацией. Понятно, что это привело к конфликту. То, что наши ребята дали отпор — правильно. А как иначе-то? Мы их поддерживаем, — сказал Евраев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы.