Губерниев: «Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше»

Сегодня, 13:31
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критику главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча 28-го тура Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:3).
По мнению Тихонова, судья совершила ряд ошибок в прошедшей встрече.
«Какое отношение квалификации Опейкиной как судьи имеет отношение к тому, что она женщина? Не важно, какого пола человек, главное — оценить его профессиональные качества. Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще — женщины лучше мужчин! Это мое стойкое убеждение», — цитирует Губерниева Sport24.
После поражения от хабаровчан «Енисей» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.
24 апреля красноярский клуб проведет выездную встречу с саратовским «Соколом».