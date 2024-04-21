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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:31

Губерниев: «Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критику главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча 28-го тура Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:3).

По мнению Тихонова, судья совершила ряд ошибок в прошедшей встрече.

«Какое отношение квалификации Опейкиной как судьи имеет отношение к тому, что она женщина? Не важно, какого пола человек, главное — оценить его профессиональные качества. Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще — женщины лучше мужчин! Это мое стойкое убеждение», — цитирует Губерниева Sport24.

После поражения от хабаровчан «Енисей» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.

24 апреля красноярский клуб проведет выездную встречу с саратовским «Соколом».

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
Дмитрий Губерниев
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