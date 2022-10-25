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Сегодня, 14:54

Гузина рассказал, что у него были предложения из клубов Европы, но в «Балтике» были очень настойчивы

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Боснийский нападающий «Балтики» Гедеон Гузина рассказал, почему решил перейти в российский клуб.

«В мою прошлую команду, «Радомлье», я перешел только в сентябре. На этот раз я хотел найти клуб как можно раньше, чтобы влиться в коллектив, пройти сборы и начать новый сезон в хорошей форме. Были предложения от других клубов из Словении, второй португальской лиги, но люди из «Балтики» действительно хотели видеть меня в своей команде. Они были очень настойчивы, и, что самое важное, у них было конкретное предложение. Поэтому мы быстро договорились», — приводит слова Гузина Metaratings.ru.

28-летний босниец присоединился к «Балтике» в июле 2022 года и провел за клуб 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/guzina-byli-predlozheniya-ot-drugikh-klubov-iz-evropy-no-v-baltike-deystvitelno-khoteli-videt-menya-1394720/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

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1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг
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Ф2(0)

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1.90

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24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
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Ф2(0)

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