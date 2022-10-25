Гузина рассказал, что у него были предложения из клубов Европы, но в «Балтике» были очень настойчивы

Сегодня, 14:54
Боснийский нападающий «Балтики» Гедеон Гузина рассказал, почему решил перейти в российский клуб.
«В мою прошлую команду, «Радомлье», я перешел только в сентябре. На этот раз я хотел найти клуб как можно раньше, чтобы влиться в коллектив, пройти сборы и начать новый сезон в хорошей форме. Были предложения от других клубов из Словении, второй португальской лиги, но люди из «Балтики» действительно хотели видеть меня в своей команде. Они были очень настойчивы, и, что самое важное, у них было конкретное предложение. Поэтому мы быстро договорились», — приводит слова Гузина Metaratings.ru.
28-летний босниец присоединился к «Балтике» в июле 2022 года и провел за клуб 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования