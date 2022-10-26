Халимбеков подтвердил назначение на должность главного тренера «Уфы» после ухода Попова

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Футбольный тренер Арслан Халимбеков заявил, что займет пост главного тренера «Уфы» в ближайшее время. Сегодня, 26 октября, башкирский клуб объявил об уходе Дениса Попова с поста главного тренера.
«Это правда. Контракт еще не подписан. Встреча с руководством клуба планируется в течение двух-трех дней. Болельщикам стоит радовать за «Уфу», мы приложим все усилия, чтобы выправить ситуацию и радовать фанатов», — цитирует Халимбекова Metaratings.ru.
Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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