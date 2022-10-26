Халимбеков подтвердил назначение на должность главного тренера «Уфы» после ухода Попова

Футбольный тренер Арслан Халимбеков заявил, что займет пост главного тренера «Уфы» в ближайшее время. Сегодня, 26 октября, башкирский клуб объявил об уходе Дениса Попова с поста главного тренера.

«Это правда. Контракт еще не подписан. Встреча с руководством клуба планируется в течение двух-трех дней. Болельщикам стоит радовать за «Уфу», мы приложим все усилия, чтобы выправить ситуацию и радовать фанатов», — цитирует Халимбекова Metaratings.ru.

Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.