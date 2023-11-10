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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:05

Хавбек «Алании» Цаллагов рассказал, как спал в машине в торговом центре

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов в рассказал, как спал в машине в торговом центре.

«Нулевые, сложные времена, нужна была работа. Папа работал и в такси, и на заправке. Пробовал тренировать детей в Осетии, но подвернулась вакансия в Мексике, и друзья посоветовали поехать — за границей платили более достойные деньги, чем в Осетии. Помню, сижу перед телевизором, смотрю открытие Олимпийских игр, и тут показывают отца — выводит мексиканцев в белом костюме! После той Олимпиады его позвали тренировать сборную Ирана», — цитирует Цаллагова Sport24.

В этом сезоне футболист провел 10 матчей в первой лиге, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594593-tsallagov-o-samare-semye-ne-khoteli-davat-kvartiru-ponyatno-pochemu-noch-proveli-v-shesterke-na-stoyanke-tts
Ибрагим Цаллагов
ФК Алания (Владикавказ)
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