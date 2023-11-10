Хавбек «Алании» Цаллагов рассказал, как спал в машине в торговом центре

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов в рассказал, как спал в машине в торговом центре.

«Нулевые, сложные времена, нужна была работа. Папа работал и в такси, и на заправке. Пробовал тренировать детей в Осетии, но подвернулась вакансия в Мексике, и друзья посоветовали поехать — за границей платили более достойные деньги, чем в Осетии. Помню, сижу перед телевизором, смотрю открытие Олимпийских игр, и тут показывают отца — выводит мексиканцев в белом костюме! После той Олимпиады его позвали тренировать сборную Ирана», — цитирует Цаллагова Sport24.

В этом сезоне футболист провел 10 матчей в первой лиге, не отметившись результативными действиями.