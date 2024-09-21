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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:42

Хавбек «Тюмени» Ткачук уверен, что команда поправит турнирной положение

Руслан Минаев
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Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук поделился мнением об игре команды на старте сезона Мелбет-Первой лиги.

«Когда в «Волгаре» ставят задачу попасть в пятерку и команда в итоге вылетает — это, конечно, неприятно. Сейчас просто стечение обстоятельств. Я уверен, что мы поправим турнирное положение, потому что есть позитивные моменты, есть игра, просто чуть не повезло в тех или иных ситуациях. Надо выиграть одну игру, и я уверен, что все выправится», — цитирует игрока «РБ Спорт».

«Тюмень» набрала 5 очков после 10 туров первой лиги и занимает последнее, 18-е место.

Источник: РБ Спорт
Денис Ткачук
Первая лига
ФК Тюмень

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