Хавбек «Тюмени» Ткачук уверен, что команда поправит турнирной положение

Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук поделился мнением об игре команды на старте сезона Мелбет-Первой лиги.

«Когда в «Волгаре» ставят задачу попасть в пятерку и команда в итоге вылетает — это, конечно, неприятно. Сейчас просто стечение обстоятельств. Я уверен, что мы поправим турнирное положение, потому что есть позитивные моменты, есть игра, просто чуть не повезло в тех или иных ситуациях. Надо выиграть одну игру, и я уверен, что все выправится», — цитирует игрока «РБ Спорт».

«Тюмень» набрала 5 очков после 10 туров первой лиги и занимает последнее, 18-е место.