«Химки» встретятся с тольяттинским «Акроном» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки». Начало — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Химки» — «Акрон» можно будет смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Игру также покажут по подписке в сервисе «Кинопоиске» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 17.50 мск.

«СЭ» в матч-центре проведет онлайн-трансляцию противостояния с ключевыми событиями игры.

Подмосковная команда под руководством Андрея Талалаева набрала 31 балл, занимая четвертое место в турнирной таблице первой лиги. «Акрон» Евгения Калешина располагается на первой строчке с 33 очками.

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