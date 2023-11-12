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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:00

«Химки» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФНЛ «Химки» — «Акрон» начнется в 17.50 мск во Вконтакте
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Кирилл Панченко.
Кирилл Панченко.
Фото ФК «Химки»
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«Химки» встретятся с тольяттинским «Акроном» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки». Начало — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Химки» — «Акрон» можно будет смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Игру также покажут по подписке в сервисе «Кинопоиске» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 17.50 мск.

«СЭ» в матч-центре проведет онлайн-трансляцию противостояния с ключевыми событиями игры.

Подмосковная команда под руководством Андрея Талалаева набрала 31 балл, занимая четвертое место в турнирной таблице первой лиги. «Акрон» Евгения Калешина располагается на первой строчке с 33 очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Химки
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