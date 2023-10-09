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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:55

Гол Кротова принес «Алании» ничью в матче с «Химками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Химки» — «Алания».
Фото ФК «Алания»
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«Химки» на своем поле сыграли вничью с «Аланией» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Счет на 58-й минуте открыл форвард гостей Батраз Гурциев. На 63-й минуте Александр Руденко сравнял счет, а 8 минут спустя Данил Степанов вывел «Химки» вперед.

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Ничью «Алании» принес гол Вячеслава Кротова. 30-летний нападающий отличился на 76-й минуте.

«Алания» (25 очков) занимает первое место в ФНЛ. «Химки» (21) идут на третьей строчке в турнирной таблице первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
09 окт, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
2:2
Алания
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Вячеслав Кротов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Химки
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