«Химки» сыграют с «Аланией» в Мелбет-Первой Лиге 9 октября

«Химки» сыграют с «Аланией» в матче 13-го тура Мелбет-Первой Лиги в понедельник, 9 октября. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Химки» — «Алания» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Встречу в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч Премьер». Начало телеэфира — 18.55 мск. Также за играми ФНЛ бесплатно можно следить в официальной группе Мелбет-Первой Лиги во «ВКонтакте».

Расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно узнать по ссылке.

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