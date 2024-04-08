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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:00

«Химки» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча ФНЛ в прямом эфире

Матчи первой лиги «Химки» — «Арсенал» пройдет 8 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист тульского «Арсенала» Сергей Ткачев.
Сергей Ткачев.
Фото ФК «Арсенал» Тула
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Подмосковные «Химки» и тульский «Арсенал» встретятся в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги 8 апреля. Игра на стадионе «Арена Химки» начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Химки» — «Арсенал» пройдет бесплатно на «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.25 мск. Трансляция также будет доступна по подписке на канале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями противостояния 26-го тура ФНЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Химки» главного тренера Андрея Талалаева располагаются на втором месте с 42 очками после 24 матчей. «Арсенал» под руководством Александра Сторожука набрал 41 балл и идет на четвертой строчке в турнирной таблице первой лиги.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
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