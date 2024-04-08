«Химки» в большинстве вырвали победу над «Арсеналом» и возглавили таблицу первой лиги

«Химки» дома одержали победу над «Арсеналом» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:2.

Счет в матче открыли гости благодаря точному удару Ишхана Гелояна на 34-й минуте. Во втором тайме игрок хозяев Александра Руденко сравнял счет. На 62-й минуте туляки остались вдесятером после удаления Никиты Кокарева.

Спустя 13 минут Бутта Магомедов вывел подмосковный клуб вперед. «Арсенал» отыгрался за 5 минут до конца основного времени после гола Сергея Ткачева. В добавленное время Сергей Варатынов принес «Химкам» победу.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук, отбывающий дисквалификацию, по ходу матча нарушил дисциплинарный регламент.

«Химки» набрали 45 очков и вышли на первое место в таблице первой лиги. «Арсенал» с 41 очком — на 5-й строчке.