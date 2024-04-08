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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:30

«Химки» в большинстве вырвали победу над «Арсеналом» и возглавили таблицу первой лиги

Руслан Минаев
«Химки» — «Арсенал».
Фото ФК «Химки»
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«Химки» дома одержали победу над «Арсеналом» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:2.

Счет в матче открыли гости благодаря точному удару Ишхана Гелояна на 34-й минуте. Во втором тайме игрок хозяев Александра Руденко сравнял счет. На 62-й минуте туляки остались вдесятером после удаления Никиты Кокарева.

Спустя 13 минут Бутта Магомедов вывел подмосковный клуб вперед. «Арсенал» отыгрался за 5 минут до конца основного времени после гола Сергея Ткачева. В добавленное время Сергей Варатынов принес «Химкам» победу.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук, отбывающий дисквалификацию, по ходу матча нарушил дисциплинарный регламент.

«Химки» набрали 45 очков и вышли на первое место в таблице первой лиги. «Арсенал» с 41 очком — на 5-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур
08 апр, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
3:2
Арсенал Т

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
16
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