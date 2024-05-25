«Химки» обыграли «Черноморец» и стали чемпионами Мелбет-Первой лиги

«Химки» дома победили «Черноморец» в матче 34-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

У хозяев отличились Александр Руденко и Тимур Касимов, единственный гол гостей забил Артем Воропаев.

Благодаря этой победе «Химки» заняли первое место по итогам сезона-2023/24 в Первой лиге с 66 очками в 34 матчах. Подмосковная команда выступит в РПЛ в следующем сезоне.

«Черноморец» завершил турнир на 15-й строчке с 35 очками.

В параллельном матче махачкалинское «Динамо» уступило «Алании» (0:2). У владикавказцев забили Батраз Гурциев и Тарас Гаглоев.

«Динамо» заняло второе место с 61 очком в 34 матчах и будет выступать в РПЛ в сезоне-2024/25. «Алания» стала восьмой с 49 очками.