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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:04

«Химки» обыграли «Черноморец» и стали чемпионами Мелбет-Первой лиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото ФК «Химки»
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«Химки» дома победили «Черноморец» в матче 34-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

У хозяев отличились Александр Руденко и Тимур Касимов, единственный гол гостей забил Артем Воропаев.

Благодаря этой победе «Химки» заняли первое место по итогам сезона-2023/24 в Первой лиге с 66 очками в 34 матчах. Подмосковная команда выступит в РПЛ в следующем сезоне.

«Черноморец» завершил турнир на 15-й строчке с 35 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 13:00. Арена Химки (Химки)
Химки
2:1
Черноморец Н

В параллельном матче махачкалинское «Динамо» уступило «Алании» (0:2). У владикавказцев забили Батраз Гурциев и Тарас Гаглоев.

«Динамо» заняло второе место с 61 очком в 34 матчах и будет выступать в РПЛ в сезоне-2024/25. «Алания» стала восьмой с 49 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 13:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
2:0
Динамо

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
ФК Черноморец (Новороссийск)
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