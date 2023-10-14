«Химки» встретятся с «Енисеем» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Химки» — «Енисей» можно на сайте «СЭ». Трансляция матча в прямом эфире бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 13-ти туров команда из Подмосковья занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, она набрала 21 очко. Красноярский клуб находится на 14 строчке с 15 баллами.

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