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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:30

«Химки» — «Енисей»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Химки» сыграют с «Енисеем» в Мелбет-Первой лиге 14 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Иванов (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»
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«Химки» встретятся с «Енисеем» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Химки» — «Енисей» можно на сайте «СЭ». Трансляция матча в прямом эфире бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 13-ти туров команда из Подмосковья занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, она набрала 21 очко. Красноярский клуб находится на 14 строчке с 15 баллами.

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Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Химки
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