Сегодня, 16:30
«Химки» встретятся с «Енисеем» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Химки» — «Енисей» можно на сайте «СЭ». Трансляция матча в прямом эфире бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.
По итогам 13-ти туров команда из Подмосковья занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, она набрала 21 очко. Красноярский клуб находится на 14 строчке с 15 баллами.
ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "МЕЛОФОН", ИНН: 2540179758.
Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.
Erid: LdtCKhdPN