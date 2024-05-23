«Химки» рассматривают голкипера европейской сборной и Ставера из «Енисея»

«Химки» в качестве усиления вратарской линии рассматривают две приоритетные кандидатуры, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что одна из них — вратарь из европейской сборной. Вторая — Евгений Ставер, выступающий за «Енисей». У 26-летнего игрока летом 2024 года заканчивается контракт с красноярцами. Ранее стало известно об уходе из «Химок» голкипера Антона Митрюшкина.

В этом сезоне Ставер провел 29 матчей за «Енисей» во всех турнирах, пропустив 32 мяча и 7 раз сыграв на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее «Химки» обеспечили себе выход в РПЛ. После 33 туров подмосковная команда занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 63 очками.