Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:46

«Химки» рассматривают голкипера европейской сборной и Ставера из «Енисея»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Химки» в качестве усиления вратарской линии рассматривают две приоритетные кандидатуры, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что одна из них — вратарь из европейской сборной. Вторая — Евгений Ставер, выступающий за «Енисей». У 26-летнего игрока летом 2024 года заканчивается контракт с красноярцами. Ранее стало известно об уходе из «Химок» голкипера Антона Митрюшкина.

В этом сезоне Ставер провел 29 матчей за «Енисей» во всех турнирах, пропустив 32 мяча и 7 раз сыграв на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее «Химки» обеспечили себе выход в РПЛ. После 33 туров подмосковная команда занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 63 очками.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Первая лига
ФК Химки
Обсудить
Читайте также
SHAMAN получил премию от Минобороны РФ
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
«Федоров тихо-спокойно ушел. По-английски». Ярослав Дыбленко – о перестройке в ЦСКА, клубных традициях и дочке-теннисистке
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гендиректор «Арсенала» Зотов отреагировал на получение лицензии РФС: «Получили и получили. Уже сил нет...»