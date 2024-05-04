Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:25

«Химки» со счетом 5:4 обыграли «Сокол» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Химки» - «Сокол».
Фото ФК «Химки»
Telegram Дзен

«Химки» на своем поле одержали победу над «Соколом» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 5:4.

Подмосковная команда вела со счетом 5:2 до 83-й минуте, но в итоге гости едва не вырвали ничью.

Дубль за «Химки» оформил Тимур Касимов (21-я и 24-я минуты). По голу забили Данил Степанов (69-я) и Александр Руденко (78-я). Еще один мяч на 75-й минуте в свои ворота забил Михаил Мальцев.

За «Сокол» отличились Никита Козловский (16-я), Мальцев (64-я), Владислав Самко (83-я) и Владислав Морозов (89-я).

«Химки» (57 очков) продолжают лидировать в первой лиге. «Сокол» (28) идет 15-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 31-й тур
04 мая, 14:30. Арена Химки (Химки)
Химки
5:4
Сокол

Футбол
ФК Сокол (Саратов)
ФК Химки
8
0
Читайте также
Главная пасхальная служба в храме Христа Спасителя в Москве пройдет 4 мая
Все желающие смогут принять участие в акции Бессмертный полк онлайн
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
Размер имеет значение. Футболист Дзюба, теннисист Медведев, хоккеист Федотов и другие гиганты большого спорта
В США заявили о необходимости отказа Киева от части территорий
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мостовой: «Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»

«Торпедо» обыграло «Черноморец» в первой лиге