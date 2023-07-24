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Сегодня, 18:00

«Химки» — «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию матча первой лиги

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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24 июля, в понедельник, «Химки» дома примут «Торпедо» в матче 2-го тура первой лиги сезона-2023/2024. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки», начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Химки» — «Торпедо» можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало — в 19.25. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

15 июля «Торпедо» победило махачкалинское «Динамо» (2:0) в первом туре первой лиги. 17 июля «Химки» проиграли «Тюмени» со счетом 1:3.

В последний раз «Химки» и «Торпедо» играли друг против друга 22 апреля 2023-го. Тогда в 24-м туре РПЛ подмосковная команда оказалась сильнее соперника (4:2).

Россия. ФНЛ. 2-й тур
24 июл, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Торпедо М

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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