«Химки» — «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию матча первой лиги

24 июля, в понедельник, «Химки» дома примут «Торпедо» в матче 2-го тура первой лиги сезона-2023/2024. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки», начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Химки» — «Торпедо» можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало — в 19.25. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

15 июля «Торпедо» победило махачкалинское «Динамо» (2:0) в первом туре первой лиги. 17 июля «Химки» проиграли «Тюмени» со счетом 1:3.

В последний раз «Химки» и «Торпедо» играли друг против друга 22 апреля 2023-го. Тогда в 24-м туре РПЛ подмосковная команда оказалась сильнее соперника (4:2).