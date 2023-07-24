Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:43

«Химки» — «Торпедо»: стартовые составы на матч второго тура первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Торпедо» на очную встречу во втором туре первой лиги.

«Химки»: Митрюшкин, Исаенко, Волков, Лео Андраде, Степанов, Варатынов, Корян, Нетфуллин, Хосонов, Кулишев, Архипов.

Запасные: Обухов, Мелентиевич, Скворцов, Мохаммад, Чежия, Ларин, Берковский, Касимов, Аветисян, Магомедов, Панченко, Руденко.

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Самсонов, Чурич, Манелов, Усанов, Рейна, Лебеденко.

Запасные: Бондарь, Шевченко, Иваньков, Балахонов, Горбунов, Енин, Москвичев, Орехов, Шамкин, Стефанович.

Игра проходит на «Арене Химки». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
Читайте также
«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии дает фантастические деньги за Малкома
Признание чемпионки. Почему интервью Загитовой выставляет фигурное катание злом
Упавшая стена уничтожила четыре автомобиля в Кисловодске
Путин подписал закон о повышении предельного возраста части военных в запасе на пять лет
Войска РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ и 46 военных под Херсоном
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» — «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию матча первой лиги