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Сегодня, 14:19

Ходжаниязов: «Для комфортной жизни в Тольятти пятьдесят тысяч в месяц хватает за глаза»

Алина Савинова
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Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов рассказал, нравится ли ему жизнь в Тольятти.

«Очень комфортно. Я же здесь вырос, весь город знаю вдоль и поперек. Все более чем устраивает. У меня режим: дом-тренировка-дом. В бытовом плане Тольятти не хуже Санкт-Петербурга или какого-то европейского города. Здесь хорошо и спокойно, все под рукой», — приводит «РБ Спорт» слова Ходжаниязова.

Также он ответил на вопрос, сколько денег в месяц нужно для комфортной жизни в Тольятти.

«Пятьдесят тысяч в месяц хватает за глаза, если мы говорим про базовые потребности. Здесь процентов на двадцать цены ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге», — добавил футболист.

Ходжаниязов является воспитанником «Акрон-Академии футбола имени Юрия Коноплева». За тольяттинскую команду защитник выступает с лета 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-akrona-hodzhaniyazov-dlya-komfortnoj-zhizni-v-tol-yatti-v-mesyats-nuzhno-50-ty-s/
Футбол
ФК Акрон
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