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Сегодня, 12:32

Хомуха назначен главным тренером «Шинника»

Мария Гусева
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«Шинник» в Telegram-канале объявил о назначении Дмитрия Хомухи на пост главного тренера.

Срок соглашения 53-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года.

Ранее Хомуха был главным тренером молодежной и юношеских сборных России. Он выигрывал со сборной России U-17 чемпионат Европы в 2013 году, завоевывал со сборной России U-19 cеребряные медали европейского первенства в 2015 году. В сезоне-2022/23 Хомуха возглавлял «Калугу».

По итогам сезона-2022/23 «Шинник» занял 7-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://t.me/fc_shinnik/3480
Дмитрий Хомуха
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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