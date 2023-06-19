Хомуха назначен главным тренером «Шинника»

«Шинник» в Telegram-канале объявил о назначении Дмитрия Хомухи на пост главного тренера.

Срок соглашения 53-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года.

Ранее Хомуха был главным тренером молодежной и юношеских сборных России. Он выигрывал со сборной России U-17 чемпионат Европы в 2013 году, завоевывал со сборной России U-19 cеребряные медали европейского первенства в 2015 году. В сезоне-2022/23 Хомуха возглавлял «Калугу».

По итогам сезона-2022/23 «Шинник» занял 7-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.