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Сегодня, 17:42

Хомуха — о поражении от «СКА-Хабаровска»: «По самоотдаче и борьбе к ребятам нет претензий»

Мария Гусева
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровска» (0:2) в первом туре первой лиги.

«Сегодня ребята сыграли неплохо, выполнили установку, — сказал Хомуха на пресс-конференции. — По самоотдаче, по борьбе к ребятам нет никаких претензий. Хотелось бы, конечно, поправить реализацию. У футболистов «СКА-Хабаровска» исполнительское мастерство оказалось выше, чем у наших. А в целом количество созданных нами моментов не сильно уступало моментам соперника».

Во 2-м туре «СКА-Хабаровск» дома примет «Тюмень» 23 июля. «Шинник» сыграет на выезде с «Соколом» 23-го числа.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r21zJlPmVHQ
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Шинник
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