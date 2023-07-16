Хомуха — о поражении от «СКА-Хабаровска»: «По самоотдаче и борьбе к ребятам нет претензий»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровска» (0:2) в первом туре первой лиги.

«Сегодня ребята сыграли неплохо, выполнили установку, — сказал Хомуха на пресс-конференции. — По самоотдаче, по борьбе к ребятам нет никаких претензий. Хотелось бы, конечно, поправить реализацию. У футболистов «СКА-Хабаровска» исполнительское мастерство оказалось выше, чем у наших. А в целом количество созданных нами моментов не сильно уступало моментам соперника».

Во 2-м туре «СКА-Хабаровск» дома примет «Тюмень» 23 июля. «Шинник» сыграет на выезде с «Соколом» 23-го числа.