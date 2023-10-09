И.о. главного тренера «Торпедо» Горлов назвал справедливым результатом ничью с «Тюменью» в Мелбет-Первой лиге

Сегодня, 20:30
Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Артем Горлов прокомментировал ничью в матче с «Тюменью» (0:0) в 13-м туре Мелбет-Первой лиги.
«Справедливый результат. Равный матч. Мы хотели большего, это понятно. С другой стороны, дисциплинированная и организованная команда, со своим почерком. Мы старались максимально подготовиться. Задача была — сыграть дисциплинированно в обороне, на ноль, — цитирует Горлова пресс-служба «Торпедо».
Московский клуб продлил серию без побед до 3 матчей (2 поражения и 1 ничья). «Торпедо» набрало 18 очков и занимает 9-е место.
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