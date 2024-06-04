Игнашевич обратился к болельщикам «Балтики» после ухода из клуба

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич написал письмо болельщикам клуба. Он объявил об уходе из калининградской команды после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Балтийцы! Хочу поблагодарить вас за два с половиной сезона, которые мы провели вместе. За это время мы с вами многого добились: создали команду, которая играет в интересный современный футбол и может собирать полные трибуны! Добились выхода в премьер-пигу, дошли до финала Кубка России! Команда всегда чувствовала вашу поддержку: и в гостях, и конечно в Калининграде, где мы вместе прожили много счастливых и драматичных моментов. Все эти победы, прорывы и обидные поражения — наша общая история, одна на всех», — приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.

Также тренер отметил, что вылет «Балтики» из РПЛ является для каждого сотрудника клуба личной трагедией.

«Последний сезон был очень сложным. Мы дважды обновили команду, приложили огромные усилия, чтобы наладить взаимопонимание и игру. Тренерский штаб и футболисты отдавали делу все свои силы и зачастую не получали результата. Были моменты, когда мы были совершенно опустошены, но до последнего верили в счастливую концовку», — сказал Игнашевич.

44-летний специалист заявил, что ему сложно прощаться с «Балтикой» и Калининградом, а также трудно оставлять команду, в которую вложил много сил, идей и ресурсов.

«Но думаю, мой цикл в клубе закончен. Команде нужна новая энергия, импульс, который позволит набрать ход и снова вернуться в премьер-лигу. Вперед Балтийцы, вперед за Калининград!» — отметил Игнашевич.

«Балтика» заняла 15-е место в РПЛ-2023/24 и вылетела в первую лигу. Игнашевич возглавлял команду с октября 2021 года.