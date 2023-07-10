Игнатьев: «Гаджиев, Газизов и Бердыев — опытные волки для первой лиги»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев сможет привести команду к успеху в первой лиге.

«Нельзя сказать, что у Бердыева не получилось в «Сочи», где он работал. Не может человек в одночасье что-то выиграть, сделать команду чемпионом, даже если он такой опытный тренер, как Бердыев. Играют футболисты, а не тренер. Придет, допустим, Курбан Бердыев сейчас в «Зенит». И, если он наладит там ситуацию так, как сделал Сергей Семак, то у него пойдет дело в этом клубе. А в махачкалинском «Динамо» складывается хороший триумвират: Гаджи Гаджиев — на посту президента клуба, Шамиль Газизов — на посту генерального директора и Курбан Бердыев — в роли главного тренера. Это опытные волки для первой лиги, очень хорошо, что они объединились. Мне думается, у них все будет складно и они добьются хорошего результата», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.