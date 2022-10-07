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Сегодня, 15:52

Игнатьев заявил, что верит в Слуцкого в «Рубине»

Виктория Кравченко

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что думает о призыве болельщиков уволить наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Надо знать ситуацию изнутри. Нужно понять, это действия Слуцкого или комплекс каких-то других моментов мешают команде достичь результата. Тут нельзя точно сказать. Не понимаю, причем тут болельщики? Они могут высказывать неудовлетворение в СМИ или на стадионе. А дело увольнения тренера это к руководству, а не болельщикам. Они же не платят деньги. Но любого тренера ждет такая учесть, когда нет результата. Нужно принимать и понимать, что тебя могут уволить. Я знаю Слуцкого как хорошего футболиста и интеллигентного человека, знающего свое дело и доказывающего свою состоятельность. Без работы он не останется», — цитирует Игнатьева «Спорт День за Днем».

Казанский клуб проиграл три матча подряд и на 6 очков отстает от лидеров Первой лиги. По итогам сезона-2022/23 РПЛ «Рубин» вылетел из чемпионата России.

9 октября казанцы встретятся со «СКА-Хабаровск». Начало — в 10.00 мск.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ignatev-ya-veryu-v-uspekh-slutskogo-v-rubine
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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