Денисов — об условном отстранении от футбола: «Я хочу просто тренировать детей. Но после такого опускаются руки»

Экс-футболист сборной России, а ныне тренер команды академии «Торпедо» 2011 года Игорь Денисов в интервью «СЭ» рассказал подробности по делу об условном отстранении от футбольной деятельности на 1 год.

Также 40-летний специалист оштрафован на 15 000 рублей по итогам решения КДК МФФ. В мае 2024 года за команду Денисова в матче против «Космоса» выступал футболист, не имевший на это право. Команде было присуждено поражение со счетом 0:3.

— Вас условно отстранили на год от футбола. Почему это произошло?

— Первое, что нужно сделать, — посмотреть на турнирную таблицу академий. И там все будет понятно. Академия, занимающая первое место, которая сейчас рвется в клубную лигу, написала на нашу команду протест в Московскую федерацию футбола.

Если говорить обо всем по порядку, то за короткий промежуток времени я создал боевитую команду. Не понимаю, кстати, почему об этом никто не пишет, а пишут только о грязи. Моя команда («Торпедо-2011») катком прошла по первой лиге в зимнем первенстве Москвы. И сейчас ребята набрали 30 очков из 30. Но, к сожалению, три очка сняли.

На протяжении этого времени у меня был человек, который помогал мне это все создавать. Он занимался всеми бумагами и протоколами. Мне изначально нужен был помощник, потому что одному очень тяжело заниматься и тренерской работой, и бюрократическими вопросами. Я проделал огромный объем работы за пять месяцев в «Торпедо». Взял 2011 год, который был, мягко говоря, неконкурентоспособен. Из этой команды я сделал очень боевитый коллектив. Первые два месяца было очень сложно, потому что было много отчислений. А я все это пропускаю через себя и столкнулся с этим впервые. Тяжелое время. Но мы справились. Человек, которому я доверился, мне помог. Спустя время мы вышли на тот уровень, который есть у команды сейчас.

— Что произошло в матче с «Космосом» и за что вас отстранили на год условно?

— Этот случай произошел не то что по-глупому... Вообще сложно описать словами. Мы играли с «Космосом». Из пяти зачетных возрастов выиграл только мой. В команде у нас была и есть проблема с голкипером. В воротах стоял центральный защитник. За четыре минуты до конца на поле вышел маленький мальчик, который, как оказалось, не был заявлен. При этом он играл у меня на зимнем первенстве. На летнее его заявить не могли, хотя прошло уже много туров.

Перед игрой ко мне подошел помощник и сказал: «Я его заявил». Я спросил, точно ли он может играть. Он ответил: «Точно». Этот человек занимался у меня всеми бюрократическими делами, которые я вообще понять не могу. Но главный тренер и не должен этим заниматься! Я и так схожу с ума.

Матч проходил при полном преимуществе моей команды. За четыре минуты до конца, когда нужного счета мы уже добились, я решил выпустить на поле игрока 2012 года (на год младше. — Прим. «СЭ»). Я хотел дать мальчику возможность сыграть. Выпускал его только потому, что мне сказали, что он заявлен. Неужели я такой дурак, что выпускаю на поле незаявленного игрока, к тому же вратаря, в концовке матча? Он коснулся мяча один раз. Ту встречу мы выиграли.

— Что произошло потом?

— Соперники подали протест в Московскую федерацию футбола. Я позвонил тренеру их команды и спросил: «Ребят, что вы делаете?! Для чего?! Вы видите, что у меня стоит центральный защитник, а потом выходит вратарь 2012 года. Зачем вы начинаете разводить грязь? Другое дело — если бы я выпустил акселерата или «кошеного».

Да, я понимаю, что мое незнание — моя вина. Да, я виноват, что не умею заполнять протоколы. Но я не хочу. Я хочу просто тренировать детей, передавать ребятам свой опыт! Хотел! Но после такого опускаются руки.

— Тем не менее разговор с тренером соперников не помог — заседание состоялось.

— Они уже подали протест, открутить было нельзя. На заседание приехал руководитель их академии и сказал: «Мы разобрались в ситуации. По-футбольному все честно. Накажите «Торпедо» выговором или штрафом». Я хочу через «Спорт-Экспресс» сказать спасибо руководителю академии из Долгопрудного. Но я считаю, что подача протеста после матча детских команд не имеет отношения к футболу. Я бы никогда в жизни не стал заниматься писаниной. Даже если кто-то выпустил на поле ребят, которые заявлены за команды клубной лиги, мне бы было все равно! Я никогда не побегу жаловаться в кабинет. Я буду переигрывать на поле.

Денисов работает тренером академии «Торпедо» с января этого года. Он завершил карьеру футболиста в 2019 году. Полузащитник выступал за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».