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Колыванов: «Надеюсь, что «Енисей» с Тихоновым сможет побороться за путевку в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».

«Желаю Андрею Валерьевичу только удачи. Он добивался успехов с «Енисеем». Надеюсь, что это повторится и команда вновь сможет побороться за путевку в РПЛ. А еще хочу верить, что когда-нибудь судьба сведет нас на поле. Было бы интересно сыграть с «Енисеем» под руководством Тихонова. Надеюсь, что это произойдет», — приводит слова Колыванова RT.

10 января «Енисей» объявил о назначении Тихонова на пост главного тренера. Ранее команду врзглавлял Эдуард Штейнбрехер, который был уволен в декабре 2023 года.

Источник: RT
Андрей Тихонов
Игорь Колыванов
ФК Енисей
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