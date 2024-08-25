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Сегодня, 05:02

Лебеденко: «По ходу прошлого сезона уже появлялось желание завершить карьеру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, когда принял решение завершить карьеру.

«По ходу прошлого сезона уже появлялось это желание. После зимней паузы я уже понимал, что это будет мой последний сезон. В тот момент была такая напряженная ситуация в клубе из-за смены руководства и тренерского штаба. Было много сумбурных моментов, когда было не до меня и не до моей прощальной игры. Поэтому переговорили с руководством и договорились, что сделаем это в одном из домашних матчей нового сезона. И мое пожелание было, чтобы эта игра случилась в «Лужниках», где я начинал. Руководство поддержало — спасибо ему за это. И за то, что объединили мой уход с таким прекрасным днем, с вековым праздником, как 100-летний юбилей со дня основания «Торпедо», — приводят «Известия» слова Лебеденко.

17 августа 41-летний россиянин вышел на замену в матче 6-го тура первой лиги против «Нефтехимика» в день 100-летия со дня основания «Торпедо».

За свою карьеру Лебеденко выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Арарат» и «Факел».

Источник: Известия
Игорь Лебеденко
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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