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Сегодня, 14:56

Игорь Ледяхов пополнил тренерский штаб «Алании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский специалист Игорь Ледяхов вошел в тренерский штаб владикавказской «Алании».

Как сообщает пресс-служба клуба, 54-летний специалист будет работать в качестве помощника главного тренера красно-желтых.

Будучи футболистом, Ледяхов выступал за такие команды, как СКА Ростов, «Торпедо» Таганрог, «Днепр», «Ротор», «Спартак» Москва, «Спортинг» Хихон, «Иокогама» и «Эйбар». Играл за сборные СНГ и России. Был игроком сборной страны по пляжному футболу.

После завершения карьеры трудился в должности начальника команды в «Ростове». Работал в качестве спортивного директора ФК «Ротор». Был тренером в таких клубах, как «Спартак» Москва, «Шинник», «Ротор», «Ахмат» и «Балтика».

На данный момент «Алания», которую возглавляет Олег Василенко, занимает четвертое место в первой лиге, имея в активе 41 очко.

Источник: https://t.me/fcalania/7565
Игорь Ледяхов
ФК Алания (Владикавказ)
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