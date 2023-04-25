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Сегодня, 10:17

Игрок «Акрона» Салтыков: «Корниленко и Осинькин говорили, что сидеть на замене неправильно в моем возрасте»

Алина Савинова
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал о сборах, которые он проходил с «Крыльями Советов».

— Как вообще прошли первые сборы с командой РПЛ? Был какой-то шок от уровня или сразу вписался и не выглядел на тренировках новичком?

— Шок, наверное, был до сборов — вот я поеду с командой РПЛ, может, подпишу с ней контракт. А потом втягиваешься, понимаешь, кто как играет, растешь как футболист за счет тренировок. Все было нормально, — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.

— Что тебе говорили Корниленко и Осинькин летом и зимой? Может, говорили, что ждут, что вернут летом, если будешь играть в основе «Акрона»?

— Они просто говорили, что мне нужно получать игровую практику, но не видели, что я смогу играть столько же, сколько в «Акроне». Говорили, что сидеть на замене неправильно в моем возрасте. И решили, что мне лучше поехать в «Акрон».

Салтыков подписал контракт с «Крыльями Советов» в феврале 2022 года. За самарскую команду он не провел ни одного официального матча. Сначала футболист отправился в аренду в «Звезду», а затем — в «Акрон».

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-osinkin-i-kornilenko-skazali-chto-nepravilno-sidet-na-zamene-v-moyom-vozraste-245978/
Футбол
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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