Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:33

Футболист «Акрона» Галоян: «Думаем только о прямом выходе в РПЛ, никаких стыков»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Акрона» Артур Галоян назвал причины поражения тольяттинцев в матче перенесенного 24-го тура Мелбет-Первой лиги с «Шинником» (0:1).

«Я не думаю, что мы проседали. «Шинник» больше контратаковал. Нашел погрешность в обороне и забил. Было тяжело комбинировать. Нам надо было просто играть более вертикально. Соперник вдесятером сидел в защите, было тяжело вскрывать оборону. Мы не реализовали свои моменты. Качество поля? Все в равных условиях. Да, такое поле не очень подходит под наш футбол. Но нужно ко всему привыкать», — цитирует Галояна Metaratings.ru.

Также футболист заявил, что команда настроена на прямой выход в РПЛ.

«Мы не думаем о стыках. Думаем только о прямом выходе», — добавил он.

«Акрон» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Заура Тедеева уступает 4 очка лидирующему «Динамо» из Махачкалы и 2 балла — «Химкам». Ранее стало известно, что клуб из Тольятти получил лиценцию на следующий сезон РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
2
Обсудить
Читайте также
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Главный тренер «Ювентуса» Аллегри напал на директора итальянской газеты
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Спартак» лишится Дуарте и Бальде, интерес к Тюкавину может быть фейком, в «Краснодар» охотится за Кеннеди. Главные трансферные слухи РПЛ на 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

РФС отказал «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Торпедо» в выдаче лицензии для участия в РПЛ