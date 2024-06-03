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Сегодня, 11:00

Игрок «Балтики» Гузина: «Готов вернуть команду в РПЛ уже через год»

Зарина Халимхонова
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Боснийский футболист «Балтики» Гедеон Гузина в разговоре с «СЭ» прокомментировал свое будущее.

— На данный момент вам не предложили новый контракт. Для вас принципиально важно остаться в России?
— Было бы здорово остаться в России. Нет определенного клуба, в котором хотел бы сыграть. Посмотрим. Но если не будет предложений отсюда, то буду рассматривать европейские клубы. Если «Балтика» предложит? Конечно, буду готов вернуть команду в РПЛ уже через год, — сказал Гузина «СЭ».

Босниец в сезоне-2023/2024 провел за «Балтику» 24 матча, отличился 3 голами и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

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