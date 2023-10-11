Игрок «Химок» Магомедов оценил шансы команды вернуться в РПЛ

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов предположил, способна ли подмосковная команда по итогам этого сезона вернуться в РПЛ.

«Способна. Просто нужно добавлять. Команда у нас на 80% обновилась. Нужно не только в плане становления прибавлять — я думаю, мы будем это делать от матча к матчу», — приводят «Известия» слова Магомедова.

Также он ответил на вопрос об игре «Химок» в текущем сезоне Мелбет-Первой лиги.

«По поводу игры команды и даже меня лично пусть тренер решает. Это работа тренера давать оценку игре команды. Сам я стараюсь делать то, что могу. А там уже тренеру решать и оценивать меня», — добавил футболист.

По итогам прошлого сезона «Химки» заняли 15-е место в чемпионате России и вылетели в первую лигу. На данный момент подмосковная команда занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 21 очко за 13 туров. 14 октября «Химки» дома сыграют против «Енисея».

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