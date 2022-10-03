Игрок «Родины» Маурисио заявил, что готов получить российский паспорт

Новичок «Родины», бразилец Маурисио высказался о возможном получении гражданства России.

— Периодически всплывали новости о том, что ты хочешь получить российский паспорт.

— Начиная с 2016-го. Кому-то в интервью я рассказал, что готов получить российский паспорт. Эту тему много обсуждали в медиа.

— Так что с паспортом?

— В матче за Суперкубок-2016 против ЦСКА я забил победный гол. Мутко вручая мне медаль, сказал: «Теперь ты готов получить паспорт!» Я ответил, что всегда был готов — действительно постоянно думал об этом. Очень хотел играть за сборную России. Но после Суперкубка я стал намного реже выходить в основе, и история затихла.

— А сейчас хочешь получить наше гражданство?

— Почему нет? Если это возможно юридически, то я готов, — заявил Маурисио Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний Маурисио провел за «Родину» 2 матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Маурисио выступал за грозненский «Терек» и петербургский «Зенит» с 2010 по 20?17 год.