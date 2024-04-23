Игрок «Родины» Сокол рассказал, чем норвежский футбол отличается от российского

Футболист московской «Родины» Артем Сокол заявил, что изменил бы подход физической подготовки игроков в России.

«Что бы привнес в российский футбол из норвежского? Я бы изменил физическую подготовку. Там просто какой-то космос. В Норвегии футболисты с 14 лет начинают заниматься силовой подготовкой. В этом возрасте закладывается база. У них у всех, даже кто маленького роста, огромные мышцы на ногах, нереальные «банки». Они очень мощные, у них есть сила», — приводит слова Сокола Legalbet.

26-летний Сокол в 2019 году провел за норвежский «Тромсе» 10 матчей и результативными действиями не отметился. В текущем сезоне первой лиги защитник «Родины» в 16 играх забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.