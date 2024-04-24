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Защитник «Родины» Сокол - о том, как боролся с депрессией в Норвегии: «Каждый день пили по шотику»

Алина Савинова
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Защитник «Родины» Артем Сокол рассказал, с какими проблемами столкнулся в Норвегии.

«У нас солнца не было два месяца. Еще в Норвегии снег лежит семь месяцев в году, и тренируешься в манеже. Несмотря на это, депрессию никто не ловил. Нам давали специальное масло с витамином D. Каждый день пили по шотику и как-то не чувствовал всю эту серость. Еще проблема была, что там летом 24 часа светило солнце. Ты его постоянно видел, ходило просто по кругу, и у меня организм не понимал, когда ложиться спать. У меня еще в квартире не было блэкаут-штор, и организм поплыл. Первые две недели я ходил с огромными синяками. Было очень плохое состояние. Потом повесил блэкаут и было все отлично (смеется)», — цитирует Сокола Legalbet.

Футболист выступал за норвежским «Тромсе» в 2019 году. Всего за команду он провел 10 матчей в чемпионате Норвегии, не отметившись результативными действиями. После окончания арендного соглашения россиянин вернулся в тульский «Арсенал».

Источник: Legalbet
Артем Сокол
Футбол
ФК Родина
ФК Тромсе
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