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Сегодня, 22:35

Форвард «Торпедо» Червяков: «Кононов — большой специалист, очень сильный тренер»

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Фланговый нападающий «Торпедо» Руслан Червяков поделился мнением о работе под руководством главного тренера клуба Олега Кононова.

58-летний специалист возглавил автозаводцев в январе 2024 года.

«Олег Георгиевич — большой специалист, это очень сильный тренер. Важно отметить, что с ним пришел очень качественный тренерский штаб. Все его помощники очень опытные и мастеровитые, они дополняют друг друга. Я каждый день учусь у них чему-то новому. После тренировок остаюсь на поле и пытаюсь стать лучше», — цитирует Червякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Червяков отыграл 15 матчей за «Торпедо», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

На данный момент московский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 39 очков в 30 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Олег Кононов
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