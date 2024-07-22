Игрок «Урала» Егорычев рассказал о своем отношении к эмоциям Иванова на скамейке

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал эмоциональность президента клуба Григория Иванова на скамейке запасных во время матчей. Он отметил, что игрокам удается абстрагироваться в том числе от того, что происходит за пределами поля.

Иванов не находился на двух играх команды в Мелбет-Первой лиге — против «Сочи» (2:0) и «Шинника» (2:1).

«На самом деле, когда Григорий Викторович нас поддерживает — это супер круто. Знаете, все зависит от того, кто играет на поле, от того, как ты можешь погрузиться в игру. Тебя никто не сможет отвлечь: ни жестко играющие игроки соперника, ни судья, ни скамейка, ни партнеры какие-то — бывают эмоциональные моменты. Если ты погружен в игру, тебе ничего не может помешать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорычева.

На данный момент «Урал» с 6 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ-1.