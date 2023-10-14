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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:39

Игроки «Енисея» набросились на бол-боя после поражения от «Химок»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Конфликт игроков «Енисея» с бол-боем.
Фото Скриншот трансляции матча
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Футболисты «Енисея» побежали выяснять отношения с бол-боем после финального свистка матча с «Химками» (0:1) в 14-м туре Мелбет-Первой лиги.

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Сразу после финального свистка голкипер красноярцев Евгений Ставер побежал к бол-бою, который несколько раз сразу не передал ему мяч по ходу встречи.

Эпизод завершился красной карточкой для 25-летнего вратаря.

Футбол
ФК Енисей
ФК Химки
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