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Сегодня, 17:29

Игроки «Шинника» возобновили тренировки в полном составе

Алина Савинова
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Игроки «Шинника» возобновили тренировки в общей группе и занимаются без ограничений.

«Последний сбор перед возобновлением первенства первой лиги проходит с 18 февраля по 3 марта. Сегодня все футболисты были в общей группе, ограничений не было», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы клуба.

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция), где команды проводят тренировочные сборы.

Клуб из Ярославля занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 28 очков за 20 туров.

Источник: https://tass.ru/sport/17085171
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