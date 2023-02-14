0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:51

Игроки украинского «Миная» покинули отель в Турции после драки с российским «Шинником»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Игроки украинского «Миная» покинули турецкий отель, где произошла их драка с представителями российского «Шинника», информирует РИА «Новости» Спорт. Футболисты украинской команды переедут в другой отель.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что между футболистами команд произошел конфликт в отеле Royal Seginus. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Сотрудники отеля смогли остановить конфликт, однако спустя некоторое время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, то началась массовая драка с участием других российских игроков. Позднее в Сети появилось видео инцидента.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230214/futbol-1851959452.html
ФК Шинник
7
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова заявила, что футболистов «Шинника» специально провоцировали

Директор украинского «Миная» обвинил турецкий отель в заселении россиян