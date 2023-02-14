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Сегодня, 19:56

Игроков «Шинника» после драки с «Минаем» хотели переселить в отель, где размещалась другая украинская команда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игроки «Шинника» успешно переселились в новый турецкий отель после того, как их вынудили уехать из предыдущей гостиницы, где произошел конфликт с футболистами украинского «Миная», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, первым местом переселения ярославцев был выбран отель «Титаник», однако, выяснилось, что в нем также размещается украинская команда, поэтому для «Шинника» оперативно нашли новый отель. Теперь ярославская команда осваивается на новом месте.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrokov-shinnika-posle-draki-s-minaem-khoteli-pereselit-v-otel-gde-razmeshalas-drugaya-ukrainskaya-komanda-227821/
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