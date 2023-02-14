Игроков «Шинника» после драки с «Минаем» хотели переселить в отель, где размещалась другая украинская команда

Игроки «Шинника» успешно переселились в новый турецкий отель после того, как их вынудили уехать из предыдущей гостиницы, где произошел конфликт с футболистами украинского «Миная», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, первым местом переселения ярославцев был выбран отель «Титаник», однако, выяснилось, что в нем также размещается украинская команда, поэтому для «Шинника» оперативно нашли новый отель. Теперь ярославская команда осваивается на новом месте.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.