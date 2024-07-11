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Сегодня, 20:21

Ахметзянов стал главным тренером КАМАЗа

Руслан Минаев
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КАМАЗ объявил о назначении Ильдара Ахметзянова главным тренером.

«Ильдар Раушанович поступил на обучение тренерской лицензии категории PRO, что позволяет ему руководить командой в статусе главного тренера», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Владимир Клонцак, возглавлявший команду ранее, будет заниматься развитием молодежной команды.

40-летний Ахметзянов всю тренерскую карьеру работал в КАМАЗе. В разное время он занимал должности тренера и исполняющего обязанности тренера.

В сезоне-2023/24 КАМАЗ набрал 41 очко и занял 12-е место в таблице первой лиги.

ФК КАМАЗ
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