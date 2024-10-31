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Сегодня, 03:55

Кухарчук: «У российских комментаторов хороший уровень знаний, только положительные эмоции»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ротора» Илья Кухарчук положительно высказался об уровне российских комментаторов.

«Я смотрю футбол со звуком, конечно. Не всегда нравится. Когда плохо говорят обо мне, конечно, не нравится. А когда хвалят, то нравится. Выделять точно никого не буду, но в целом, я удовлетворен комментаторами. Считаю, что у них хороший уровень знаний, к постановке речи никаких вопросов, только положительные эмоции», — цитирует «РБ Спорт» Кухарчука.

В этом сезоне Кухарчук сыграл 11 матчей за «Ротор», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Кухарчук
Футбол
ФК Ротор

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