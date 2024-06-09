Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:54

Ионов продлил контракт с «Уралом»

Алексей Ионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Урала» Алексей Ионов продолжит выступать за екатеринбуржцев в следующем сезоне. 35-летний футболист продлил соглашение с клубом до июня 2025 года, сообщается на официальном сайте команды.

Ионов присоединился к «Уралу» зимой 2024 года, находясь в статусе свободного агента. Форвард провел за команду 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Портал Trasfermarkt оценивает стоимость футболист в 500 тысяч евро.

«Урал» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступил тольяттинскому «Акрону» и по итогам сезона-2023/24 вылетел в первую лигу.

Алексей Ионов
Первая лига
РПЛ
ФК Урал
6
Обсудить
Читайте также
«Формула-1» представила машину 2026 года на возобновляемом бензине
Хоккеист «Ак Барса» Юдин рассказал о борьбе с раком и разводе
СМИ сообщили об обнаружении в мавзолее императора династии Цинь 16 т сокровищ
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В ФАО ООН спрогнозировали ухудшение ситуации с продовольствием в 17 странах
У жительницы Санкт-Петербурга люди в масках похитили корги
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ: «Пари НН» — «Арсенал» и «Урал» — «Акрон»
Нападающий «Балтики» Гузина назвал любимое блюдо русской кухни
Экс-хавбек «Спартака» Булатов оценил идею расширения РПЛ до 18 команд
Президент «Урала» Иванов: «Конечно же, не буду тренировать»
«Не хотят видеть «Акрон» в РПЛ? Клуб показывает, как надо развивать футбол в России!» Интервью Заура Тедеева
Аболин: «Если и надо было убирать Гончаренко, то точно не между стыками»
Комментатор Аболин: «Уралу» весь сезон чего-то не хватало! Тут — очка, тут Влут не попал в створ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Нападающий «Балтики» Гузина назвал любимое блюдо русской кухни

Иванов прокомментировал свою работу в «Урале»