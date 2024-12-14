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Сегодня, 14:35

Источник: «Алания» интересуется вратарем Магомедовым из клуба второй лиги

Алина Савинова
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«Алания» рассматривает вариант с приобретением голкипера махачкалинского «Легиона» Алила Магомедова, сообщает Legalbet.

По информации источника, главный тренер владикавказской команды Спартак Гогниев видит в 26-летнем футболисте замену Георгию Натабашвили, который зимой может сменить клуб.

В сезоне-2024 Магомедов провел за «Легион» 44 матча во второй лиге Б и FONBET Кубке России, пропустив 34 гола и 18 раз сыграв на ноль.

«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков в 21 матче.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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