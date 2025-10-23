Видео
Футбол
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Судейство

23 октября, 15:09

Источник: арбитр Захаров избил пешехода на улице Казани

Павел Лопатко

Судья Игорь Захаров напал на пешехода в Казани, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, находясь за рулем своего автомобиля марки BMW, Захаров не хотел останавливать машину перед пешеходом. Затем он задел его, вышел из машины и несколько раз ударил мужчину кулаками.

Пострадавший обратился в скорую и полицию. По данным «112», за машиной судьи числится свыше 1600 оплаченных штрафов, выписанных менее чем за три года.

Захарову 31 год, в сезоне-2025/26 он отсудил пять матчей Первой лиги.

Источник: Telegram-канал «112»
22

  • hant64

    Да ладно, проехали - считай, моё высказанное пожелание в твой адрес, было направлено этому дебилушке казанскому. Звиняй, если что не так.

    27.10.2025

  • PvsZ

    Хм, но даже если и на этот - я ведь написал, что мне попадаются камеры, а не приходят штрафы с каждой из этих камер! В том контексте, что судье-нарушителю не надо особо стараться для получения пачек штрафов, поскольку всё увешано камерами даже в небольших городах, что уж говорить про Казань.

    26.10.2025

  • hant64

    Да чего там стараться, я относительно немного езжу, но и то на пути как минимум 3-4 камеры контроля скорости попадаются. Просто жать на газ посильнее))----------- Я отвечал на вот этот твой комментарий - все претензии к СЭ)).

    25.10.2025

  • PvsZ

    Сходи умойся холодной водичкой, дружище. А то что-то тебя глючит) Я не про себя, а про арбитра, персонажа статьи.

    25.10.2025

  • Павел Родионов

    у кротов пря трудовые династии, Левников, теперь этот. В общем, чужие здесь не ходят

    25.10.2025

  • hant64

    Молодец. А по правилам ездить не пробовал? Съезди разок в Финляндию или Швецию, и нарушать ПДД охота сразу отпадёт.

    24.10.2025

  • PvsZ

    1600 штрафов, пускай некрупных, стандартное превышение 20-40, в прошлом году это 500 рублей, сейчас 750. Возьмём усреднённо 600 рублей за каждый, выходит около миллиона. Если бэха не сильно новая, в принципе, можно уже изымать в счёт оплаты))

    24.10.2025

  • PvsZ

    Да чего там стараться, я относительно немного езжу, но и то на пути как минимум 3-4 камеры контроля скорости попадаются. Просто жать на газ посильнее))

    24.10.2025

  • Anonymous357

    Видео и заявления в полицию достаточно для "фиксации"?

    24.10.2025

  • werder63

    Молодец, хоть заяву написал на козла!

    23.10.2025

  • efim6010

    Во времена СССР за три нарушения в течении года лишали прав, а тут.....

    23.10.2025

  • Фирсыч

    Чуть не отлупил, слишком громко сказано, но вёл себя Овчинников мерзко. Захаров молодец, не испугался и удалил грубияна.

    23.10.2025

  • Фирсыч

    Внук.

    23.10.2025

  • TORO

    За "задел" в СИЗО не отправляют - нет состава статьи УК. А то, что избил - максимум ИВС, и то, если это было зафиксировано, и многое другое должно сойтись.

    23.10.2025

  • Ю.Ю.

    Ну, если на видео действительно он, то лишения прав будет недостаточно.

    23.10.2025

  • echo2011

    Это совсем не тот Захаров,который показывал желтую карточку собаке и которого чуть не отлупил вратарь Овчинников.

    23.10.2025

  • Igor Alexandrov

    красную карточку мерзавцу и дисквалификация до конца сезона -пусть у себя на кухне посвистывает...

    23.10.2025

  • hant64

    Если до 31 года мозгов не обнаружилось, то уже и не появятся. Чудак на букву "м" - 1600 штрафов менее чем за три года - это в среднем по 2 в день. Это надо сильно стараться:grin:

    23.10.2025

  • Anonymous357

    Бухой ехал, что ли? Он уже в СИЗО?

    23.10.2025

  • Gagiga

    Сын?

    23.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Кащея нет на него

    23.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    До сих пор нервная работа сказывается)))

    23.10.2025

