Источник: арбитр Захаров избил пешехода на улице Казани

Судейство
23 октября, 15:09
Судья Игорь Захаров напал на пешехода в Казани, сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, находясь за рулем своего автомобиля марки BMW, Захаров не хотел останавливать машину перед пешеходом. Затем он задел его, вышел из машины и несколько раз ударил мужчину кулаками.
Пострадавший обратился в скорую и полицию. По данным «112», за машиной судьи числится свыше 1600 оплаченных штрафов, выписанных менее чем за три года.
Захарову 31 год, в сезоне-2025/26 он отсудил пять матчей Первой лиги.
hant64
Да ладно, проехали - считай, моё высказанное пожелание в твой адрес, было направлено этому дебилушке казанскому. Звиняй, если что не так.
27.10.2025
PvsZ
Хм, но даже если и на этот - я ведь написал, что мне попадаются камеры, а не приходят штрафы с каждой из этих камер! В том контексте, что судье-нарушителю не надо особо стараться для получения пачек штрафов, поскольку всё увешано камерами даже в небольших городах, что уж говорить про Казань.
26.10.2025
hant64
Да чего там стараться, я относительно немного езжу, но и то на пути как минимум 3-4 камеры контроля скорости попадаются. Просто жать на газ посильнее))----------- Я отвечал на вот этот твой комментарий - все претензии к СЭ)).
25.10.2025
PvsZ
Сходи умойся холодной водичкой, дружище. А то что-то тебя глючит) Я не про себя, а про арбитра, персонажа статьи.
25.10.2025
Павел Родионов
у кротов пря трудовые династии, Левников, теперь этот. В общем, чужие здесь не ходят
25.10.2025
hant64
Молодец. А по правилам ездить не пробовал? Съезди разок в Финляндию или Швецию, и нарушать ПДД охота сразу отпадёт.
24.10.2025
PvsZ
1600 штрафов, пускай некрупных, стандартное превышение 20-40, в прошлом году это 500 рублей, сейчас 750. Возьмём усреднённо 600 рублей за каждый, выходит около миллиона. Если бэха не сильно новая, в принципе, можно уже изымать в счёт оплаты))
24.10.2025
PvsZ
Да чего там стараться, я относительно немного езжу, но и то на пути как минимум 3-4 камеры контроля скорости попадаются. Просто жать на газ посильнее))
24.10.2025
Anonymous357
Видео и заявления в полицию достаточно для "фиксации"?
24.10.2025
werder63
Молодец, хоть заяву написал на козла!
23.10.2025
efim6010
Во времена СССР за три нарушения в течении года лишали прав, а тут.....
23.10.2025
Фирсыч
Чуть не отлупил, слишком громко сказано, но вёл себя Овчинников мерзко. Захаров молодец, не испугался и удалил грубияна.
23.10.2025
Фирсыч
Внук.
23.10.2025
TORO
За "задел" в СИЗО не отправляют - нет состава статьи УК. А то, что избил - максимум ИВС, и то, если это было зафиксировано, и многое другое должно сойтись.
23.10.2025
Ю.Ю.
Ну, если на видео действительно он, то лишения прав будет недостаточно.
23.10.2025
echo2011
Это совсем не тот Захаров,который показывал желтую карточку собаке и которого чуть не отлупил вратарь Овчинников.
23.10.2025
Igor Alexandrov
красную карточку мерзавцу и дисквалификация до конца сезона -пусть у себя на кухне посвистывает...
23.10.2025
hant64
Если до 31 года мозгов не обнаружилось, то уже и не появятся. Чудак на букву "м" - 1600 штрафов менее чем за три года - это в среднем по 2 в день. Это надо сильно стараться:grin:
23.10.2025
Anonymous357
Бухой ехал, что ли? Он уже в СИЗО?
23.10.2025
Gagiga
Сын?
23.10.2025
Артемон Доберманов
Кащея нет на него
23.10.2025
С детства за Уралмаш!
До сих пор нервная работа сказывается)))
23.10.2025