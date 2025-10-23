Источник: арбитр Захаров избил пешехода на улице Казани

Судья Игорь Захаров напал на пешехода в Казани, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, находясь за рулем своего автомобиля марки BMW, Захаров не хотел останавливать машину перед пешеходом. Затем он задел его, вышел из машины и несколько раз ударил мужчину кулаками. Пострадавший обратился в скорую и полицию. По данным «112», за машиной судьи числится свыше 1600 оплаченных штрафов, выписанных менее чем за три года. Захарову 31 год, в сезоне-2025/26 он отсудил пять матчей Первой лиги.

hant64 Да ладно, проехали - считай, моё высказанное пожелание в твой адрес, было направлено этому дебилушке казанскому. Звиняй, если что не так. 27.10.2025

PvsZ Хм, но даже если и на этот - я ведь написал, что мне попадаются камеры, а не приходят штрафы с каждой из этих камер! В том контексте, что судье-нарушителю не надо особо стараться для получения пачек штрафов, поскольку всё увешано камерами даже в небольших городах, что уж говорить про Казань. 26.10.2025

hant64 Да чего там стараться, я относительно немного езжу, но и то на пути как минимум 3-4 камеры контроля скорости попадаются. Просто жать на газ посильнее))----------- Я отвечал на вот этот твой комментарий - все претензии к СЭ)). 25.10.2025

PvsZ Сходи умойся холодной водичкой, дружище. А то что-то тебя глючит) Я не про себя, а про арбитра, персонажа статьи. 25.10.2025

Павел Родионов у кротов пря трудовые династии, Левников, теперь этот. В общем, чужие здесь не ходят 25.10.2025

hant64 Молодец. А по правилам ездить не пробовал? Съезди разок в Финляндию или Швецию, и нарушать ПДД охота сразу отпадёт. 24.10.2025

PvsZ 1600 штрафов, пускай некрупных, стандартное превышение 20-40, в прошлом году это 500 рублей, сейчас 750. Возьмём усреднённо 600 рублей за каждый, выходит около миллиона. Если бэха не сильно новая, в принципе, можно уже изымать в счёт оплаты)) 24.10.2025

PvsZ Да чего там стараться, я относительно немного езжу, но и то на пути как минимум 3-4 камеры контроля скорости попадаются. Просто жать на газ посильнее)) 24.10.2025

Anonymous357 Видео и заявления в полицию достаточно для "фиксации"? 24.10.2025

werder63 Молодец, хоть заяву написал на козла! 23.10.2025

efim6010 Во времена СССР за три нарушения в течении года лишали прав, а тут..... 23.10.2025

Фирсыч Чуть не отлупил, слишком громко сказано, но вёл себя Овчинников мерзко. Захаров молодец, не испугался и удалил грубияна. 23.10.2025

Фирсыч Внук. 23.10.2025

TORO За "задел" в СИЗО не отправляют - нет состава статьи УК. А то, что избил - максимум ИВС, и то, если это было зафиксировано, и многое другое должно сойтись. 23.10.2025

Ю.Ю. Ну, если на видео действительно он, то лишения прав будет недостаточно. 23.10.2025

echo2011 Это совсем не тот Захаров,который показывал желтую карточку собаке и которого чуть не отлупил вратарь Овчинников. 23.10.2025

Igor Alexandrov красную карточку мерзавцу и дисквалификация до конца сезона -пусть у себя на кухне посвистывает... 23.10.2025

hant64 Если до 31 года мозгов не обнаружилось, то уже и не появятся. Чудак на букву "м" - 1600 штрафов менее чем за три года - это в среднем по 2 в день. Это надо сильно стараться:grin: 23.10.2025

Anonymous357 Бухой ехал, что ли? Он уже в СИЗО? 23.10.2025

Gagiga Сын? 23.10.2025

Артемон Доберманов Кащея нет на него 23.10.2025