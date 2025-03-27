Источник: «Чайка» может прекратить свое существование

«Чайка» из Песчанокопского, которая выступает в Мелбет-Первой лиге, может прекратить существование из-за финансовых проблем, сообщает Legalbet.ru.

Руководство клуба не исключает возможности закрытия, поскольку спонсоры столкнулись с заморозкой счетов. При этом в клубе выражают надежду на то, что смогут доиграть текущий сезон.

Ранее появилась информация, что у «Чайки» возникли трудности с финансированием, из-за чего академия и детская школа клуба приостановили свою работу.

После 25 туров текущего сезона «Чайка» занимает 10-е место с 30 очками. Клуб был основан в 1997 году.